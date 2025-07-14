Армяне из Карабаха заявили о прекращении протестной акции в центре Еревана

Решение было принято после встречи участников протеста с представителями правительства Армении

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Группа жителей бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о прекращении сидячего пикета в центре Еревана, который проводился с 12 июля на площади Свободы при координации движения "Совет по правам карабахцев".

Данное решение было принято после встречи участников акции с представителями правительства Армении. Как рассказал в беседе с журналистами омбудсмен карабахцев Гегам Степанян, встреча с правительственными чиновниками оказалась безрезультатной. Он обратил внимание на то, что поэтапно сокращается число лиц, получающих помощь от государства, что стимулирует миграцию. "По моим последним данным, - они не самые свежие - уже более 15 тыс. наших соотечественников безвозвратно покинули Армению в поисках лучшей жизни. По моим впечатлениям, власти Армении не особо спешат решать наши проблемы", - отметил Степанян.

Организаторы протестной акции сообщили, что прекращают сидячий пикет на площади Свободы, поскольку не заручились широкой общественной поддержкой. Они также отметили, что будут думать о новых методах борьбы, чтобы найти решение насущных проблем карабахцев.

С 12 июня группа карабахцев проводила акцию в центре Еревана с требованием обеспечить их основные права и решить насущные проблемы, в первую очередь связанные с обеспечением жильем на фоне прекращения социальной правительственной помощи, составляющей в общей сложности на одного человека 50 тыс. драм (около $130 - прим. ТАСС ) для перемещенных из Карабаха.

19 сентября 2023 года произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 года подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, в Армению въехало более 120 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.