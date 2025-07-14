Мирзиёев ввел должность советников президента по стратразвитию и внешней политике

Также созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому введены должности советников президента по стратегическому развитию и внешней политике. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

"Учреждены новые должности советников президента по стратегическому развитию и внешней политике, а также созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона, организации мероприятий, подготовке аналитического контента к совещаниям и визитам в регионы, а также департамент коммуникаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале.