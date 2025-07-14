Умершего в Лондоне экс-президента Нигерии похоронят на родине

Государственных похорон не будет, отметил исламский священнослужитель Абдуллахи Гарангамава

НАЙРОБИ, 14 июля. /ТАСС/. Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари, умерший на 83-м году жизни в больнице Лондона, будет похоронен в родном городе Дауре. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, тело бывшего нигерийского лидера, умершего 13 июля после непродолжительной болезни, будет 14 июля доставлено на родину.

Как рассказал исламский священнослужитель Абдуллахи Гарангамава, несмотря на то, что Бухари бывший президент, государственных похорон не будет. В соответствии с исламскими учениями это будет простая церемония, которая пройдет как можно скорее. "Единственное, что может помешать похоронам в понедельник, - это прибытие тела в Дауру ночью, поскольку ислам осуждает ночные похороны, - отметил Гарангамава. - В таком случае приемлемым для похорон будет утро вторника".

Мухаммаду Бухари занимал пост президента Нигерии с 2015 по 2023 годы. Последние несколько лет его правления были омрачены частыми болезнями, из-за которых он подолгу отсутствовал в стране, находясь на лечении в Великобритании. По случаю смерти бывшего президента в стране объявлен семидневный траур и приспущены флаги на всех государственных учреждениях. Как ожидается, в похоронах в Дауре примет участие действующий президент страны Бола Тинубу.

В своем сообщении в Telegram-канале посольство РФ в Абудже выразило соболезнования нигерийскому народу, отметив, что "за годы верной службы отечеству Бухари проявил себя мудрым политическим деятелем, достойно служащим Нигерии и ее людям".