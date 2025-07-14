Сийярто поднимет в ЕС вопрос о насилии на Украине при призыве на военную службу

Глава МИД Венгрии отметил, что это "противоречит не только правам человека и международному законодательству, но и основным гуманитарным нормам"

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Венгрия предложит Евросоюзу выработать общую позицию в отношении действий властей Украины, которые привели к убийству закарпатского венгра во время насильственного призыва на военную службу. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в связи с недавней гибелью от рук украинских силовиков 45-летнего Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство.

"Завтра на заседании совета министров иностранных дел [ЕС] в Брюсселе я подниму этот вопрос и настоятельно призову Европейский союз занять общую позицию и сказать, считает ли Брюссель приемлемым насилие и жестокие меры принуждения, которые практикуются [при призыве в армию] на Украине", - заявил глава МИД на пресс-конференции после встречи с Будапеште с министром промышленности и торговли Марокко Риядом Меззуром.

Он отметил, что случаи жестокого обращения с людьми, не желающими отправляться на фронт, запечатлены на многочисленных видеозаписях, сделанных на Украине. "Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных и непригодных для военной службы, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую", - сказал Сийярто.

"Людей жестоко избивают и забивают до смерти, потому что они не хотят идти на войну и принимать участие в совершенно бессмысленных убийствах. Это неприемлемо. И это происходит в самом сердце Европы, а европейские политики делают вид, будто ничего не случилось", - продолжил министр. Он подчеркнул, что это "противоречит не только правам человека и международному законодательству, но и основным гуманитарным нормам".

По сведениям венгерских властей, житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Выступая в программе радиостанции Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза". Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".