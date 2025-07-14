TGRT допустил скорые перестановки в правительстве Турции

При этом телеканал не уточняет, кого из министров они коснутся

СТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Перестановки могут произойти в ближайшие дни в кабинете министров Турции. Об этом сообщил телеканал TGRT.

По его утверждению, перемены в правительстве, которое возглавляет президент Тайип Эрдоган, могут произойти до четверга. При этом не уточняется, кого из министров они коснутся.

Местные СМИ неоднократно писали о возможной смене несколькиз министров, отмечая, что перестановки не коснутся руководителей силового блока и МИД. На прошлой неделе несколько оппозиционных изданий, в том числе газеты Nefes, Cumhuriyet и портал Т24, выступили с утверждением, что Эрдоган намерен сменить четырех министров, однако центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого лидера эти публикации опроверг.

Нынешний кабинет министров был сформирован в июне 2023 года после победы Эрдогана на президентских выборах в мае.