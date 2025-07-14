Зеленский обсудил с Келлогом закупки вооружения для Киева "вместе с Европой"

Украина подтвердила готовность приобрести американское оружие, прежде всего системы ПВО

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, который прибыл в Киев, и обсудил закупки вооружения для ВСУ вместе с европейскими странами.

"Встретился с генералом Китом Келлогом. <...> Обсудили <...> усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В свою очередь в офисе Зеленского добавили, что в ходе разговора он "подтвердил готовность Украины купить американское оружие, прежде всего системы ПВО".

Президент США Дональд Трамп 13 июля заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам ПРО Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Утром 14 июля глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии Келлога на Украину. 11 июля спецпосланник США в разговоре с украинскими СМИ в Риме сообщил, что приедет 14 июля и его визит продлится неделю. В прошлый раз спецпосланник посещал Киев в феврале.