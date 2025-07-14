Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Владимир Зеленский ожидает представления программы действий нового кабмина в ближайшее время

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьеру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи со Свириденко.

С июня на Украине активно распространяется информация, что офис Зеленского планирует отправить в отставку нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. О возможном назначении Свириденко главой кабмина сообщало утром 14 июля агентство РБК-Украина. По его данным, Шмыгаль может занять должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США. Украинские СМИ называют Свириденко человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Шмыгаль был назначен премьер-министром 4 марта 2020 года. Он установил рекорд, дольше всех своих предшественников проработав на этой должности.