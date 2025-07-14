Эксперт Халатян: партия Карапетяна может стать одной из ведущих в Армении

Предприниматель, как и нынешние ведущие силы в оппозиции, будет готовиться к предстоящим парламентским выборам в 2026 году, отметил руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Политическая сила, которую создает арестованный армянскими властями российский предприниматель Самвел Карапетян, может стать одним из ведущих игроков на политическом поле Армении. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

"Учитывая огромные ресурсы, а также имидж успешного предпринимателя и крупного мецената, у Самвела Карапетяна и создаваемой им политической силы есть шансы стать одним из ведущих игроков на политическом поле Армении. Тем более мы видим, что Карапетян пытается заручиться поддержкой той части общества, которая до последнего времени была пассивной, подчеркивая, что это будет полностью новая политическая сила", - отметил он.

Как напомнил эксперт, "при этом Карапетян отмечает, что он не исключает возможность сотрудничества как с оппозиционными силами, которые уже борются с Николом Пашиняном, так и с теми профессионалами, которые и сейчас есть в госаппарате, но, будучи не согласны с продвигаемыми действующей властью ценностями, пока не видят ей альтернативы".

"Самвел Карапетян, как и нынешние ведущие силы в оппозиции, будет готовиться к предстоящим парламентским выборам в 2026 году. При этом мы видим, что нынешняя оппозиция пытается найти какие-то триггеры, чтобы раскачать уличные акции, но, учитывая сегодняшние тенденции, думаю, что Карапетян и действующая оппозиция будут готовиться к следующим выборам", - добавил он.

14 июля Карапетян через свою пресс-службу заявил, что намерен создать политическую силу и постарается "объединить народ вокруг справедливых и великих целей".

Самвел Карапетян был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении 18 июня и по обвинению в публичных призывах к захвату власти арестован на два месяца. Бизнесмен вину не признает. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти Армении инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.