MWM: Трамп рассматривает вопрос поставок Киеву ракет JASSM

По информации журнала, в случае передачи Украине ракет JASSM ими будут оснащены стоящие на вооружении ВСУ истребители F-16, которые смогут наносить удары по удаленным от фронта объектам

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine со ссылкой на неназванный источник.

По его информации, в случае передачи Киеву ракет JASSM ими будут оснащены стоящие на вооружении ВСУ американские истребители F-16, которые смогут наносить удары по значительно удаленным от линии фронта объектам.

Ракеты JASSM предназначены для поражения наземных целей. Дальность полета базовой версии составляет около 370 км. У модификации JASSM-ER этот показатель достигает 1 тыс. км.

В воскресенье портал Axios сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план американского лидера может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее глава Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.