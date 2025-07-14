ЕС обещает Армении €2,5 млрд инвестиций

Также Евросоюз поддерживает усилия республики в евроинтеграции

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта приветствовали усилия Армении по интеграции в ЕС и пообещали ей прогресс в либерализации визового режима, а также €2,5 млрд инвестиций в рамках программы "Глобального портала" (Global Gateway), говорится в заявлении по итогам встречи ЕС-Армения в Брюсселе на высшем уровне.

"Лидеры приветствовали недавнее политическое соглашение по тексту повестки нового партнерства ЕС-Армения, что является важной вехой в общей приверженности углублению отношений. Они также с удовлетворением отметили прогресс в процессе либерализации визового режима и недавнее принятие Арменией закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", - говорится в документе.

ЕС, в частности, подтвердил свои обещания поддержки Армении путем выделения ей "существенной финансовой и технической помощи. "В рамках стратегии "Глобального портала" ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут €2,5 млрд <...>", - говорится в заявлении. Сроки выхода на уровень в €2,5 млрд не называются.

В нем также отмечается, что ЕС и Армения сейчас реализуют так называемый план ЕС по повышению устойчивости и роста в размере €270 млн, объявленный в апреле 2024 года. Утверждается, что из этой суммы ЕС выделяет €200 млн в виде грантовой помощи и €70 млн в виде гарантий для привлечения инвестиций в энергетику, транспорт и частный сектор.

Помимо этого, ЕС объявил о поддержке и содействии программе реформ в Армении и о выделении €1,5 млн для финансирования так называемых независимых СМИ и для борьбы с дезинформацией. Лидеры ЕС приветствовали усилия армянского правительства по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией и содействие в реализации "Черноморской стратегии ЕС".

Программа Global Gateway задумана Брюсселем как стратегия противодействия китайской инициативе "Один пояс - один путь". Ее главная цель - укрепление влияния и усиление экономических позиций стран ЕС в стратегически важных регионах, в частности богатых природными ресурсами. Одной из целей данной программы является сопутствующее продвижение западных норм и ценностей в мире.