Президент Хорватии счел оскорблением предложение принять Киев в ЕС раньше Балкан

Зоран Миланович назвал Украину находящейся в состоянии войны, без четко определенной территории, неспособной себя финансировать страной

БЕЛГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Утверждения о вступлении Украины в состав Евросоюза раньше балканских стран являются оскорбительными и несправедливыми, так как границы территории под контролем Киев четко не определены, а украинские власти не могут себя содержать. Такое мнение выразил президент Хорватии Зоран Миланович в ходе встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым.

"Я так не думаю. Мне кажется все более вероятным, что этот цинизм и наглость некоторых европейских структур не прекратятся. Украина - это страна, находящаяся в состоянии войны, без четко определенной территории, которая неспособна себя финансировать. Сказать, что она ближе к членству в ЕС, чем Черногория и Северная Македония, - это оскорбление для этих стран. Это, прежде всего, несправедливо и бесчеловечно", - прокомментировал Миланович утверждения о вступлении Украины в ЕС перед государствами Западных Балкан.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза содержалось в итоговой декларации саммита ЕС в греческих Салониках, прошедшего в 2003 году.