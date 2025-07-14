В Париже на параде лошадь республиканской гвардии упала напротив трибуны Макрона

Газета Le Figaro уточнила, что никто из военнослужащих не пострадал

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Лошадь республиканской гвардии, участвовавшая в параде в честь Национального праздника 14 июля в Париже, поскользнулась на брусчатке и упала перед президентской трибуной вместе с наездником. Данный инцидент попал в трансляцию парада, которая велась на странице Елисейского дворца в YouTube.

Когда всадники достигли площади Согласия, где расположена трибуна президента Франции Эмманюэля Макрона, во время расхода в разные стороны одна из лошадей поскользнулась на брусчатке и упала на бок. Наезднику пришлось спешиться. Кроме того, уже во время проезда конной гвардии по Елисейским полям была видна лошадь без наездника, бегущая рядом с колонной. Трансляция переключилась на общий план, однако позже на заднем плане в кадр попал служащий республиканской гвардии, который вел лошадь за узду по краю площади.

Газета Le Figaro, которая привела также фотографию происшествия, уточнила, что никто из военнослужащих не пострадал. В свою очередь газета Le Parisien сообщила, что во время парада один из курсантов, маршировавших по Елисейским полям с саблей, случайно порезал себе ухо.

В параде приняли участие 7 тыс. военных, в том числе более 450 военнослужащих армии Индонезии, ставшей почетным гостем церемонии. Президент Индонезии Прабово Субианто присутствовал на главной трибуне вместе с политическим и военным руководством Франции.

Национальный праздник Франции связан с двумя знаменательными событиями в ее истории. 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли Бастилию и освободили заключенных. Это событие послужило началом Великой французской революции 1789-1794 годов. В ее первую годовщину в 1790 году в Париже был проведен праздник национального примирения. Официально 14 июля стало национальным праздником Франции в 1880 году. Тогда же в Париже на ипподроме Лоншан состоялся первый военный парад. С этого времени он проводился ежегодно, за исключением 1940-1944 годов, когда Франция была оккупирована войсками нацистской Германии. В 1919 году в ознаменование победы в Первой мировой войне парад было решено перенести на Елисейские поля.