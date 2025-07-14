Адвокат считает, что Таубер признают виновной из-за предвзятости судов Молдавии

Сергей Морару отметил, что "судья отказывается принимать любые доказательства защиты, отказывает в экспертизе, не принимает никакие документы"

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Адвокат депутата парламента Молдавии Марины Таубер Сергей Морару обвинил в предвзятости суд и считает, что его подзащитную признают виновной в нарушениях при финансировании партии и избирательной кампании.

"С самого начала их целью было как можно скорее вынести обвинительный приговор. Нет сомнений, что суд вынесет обвинительный приговор, так как судья отказывается принимать любые доказательства защиты, отказывает в экспертизе, не принимает никакие документы. Как можно ждать иного решения, если суд слушает только сторону обвинения", - сказал Морару журналистам после прений.