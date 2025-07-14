Законодатель США: американцы не хотят снабжать оружием Украину

Марджори Тейлор-Грин отметила, что граждане США заинтересованы в решении внутренних проблем

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Американцы не желают передавать или продавать вооружения Киеву, поскольку в первую очередь заинтересованы в решении внутренних проблем. Уверенность в этом выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

Как она подчеркнула, жители США хотят, чтобы цены в стране были доступными. "Мы не хотим отдавать или продавать вооружения Украине или вмешиваться в какие-либо зарубежные войны, или продолжать непрекращающийся поток помощи другим странам. Мы хотим решить собственные проблемы, с которыми сталкивается наш народ", - написала она на своей странице в X. "Цены на жилье и страховки повсеместно очень высокие, они становятся недоступными для многих молодых людей и для среднего класса", - подчеркнула законодатель.

Американский портал Axios сообщил 13 июля, что президент США Дональд Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план может содержать пункт о передаче Киеву ракет, "которые способны достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты для систем Patriot, которые оплатит Евросоюз.