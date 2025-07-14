Она отметила, что брат вице-премьера - министра экономики "призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году полномасштабной войны бежал с Украины"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Брат вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, которую предлагают на пост главы кабмина Украины, избегает мобилизации, находясь в Лондоне с целью обучения. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"Почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? - написала она в своем Telegram-канале. - Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни то, что брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году полномасштабной войны бежал с Украины".

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу. Однако власть имущие, как неоднократно писали украинские СМИ, своих родственников и знакомых призывного возраста смогли отправить за границу без особых проблем.