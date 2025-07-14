На Украине проходят обыски в структурах Минздрава, где похитили крупные суммы денег

Речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг на средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины, отмечает издание "Украинская правда"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Национальная полиция и прокуратура Украины проводят обыски в компаниях Минздрава, которые незаконно завладели десятками миллионов гривен. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг на средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины, отмечает издание. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах "под прикрытием непосредственно руководства Минздрава", которая действовала в 2024-2025 годах. Речь идет о десятках миллионов гривен бюджетных средств (сотнях тысяч долларов).

В последнее время ситуация с коррупцией на Украине еще больше обострилась. Ведутся расследования по делу о коррупции в нескольких антикоррупционных структурах страны. Ранее Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по расследованию фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах Украины начала проверку в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Депутат парламента Ярослав Железняк сообщал, что в фокусе внимания ВСК также будет проверка Нацполиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, иных правоохранительных органов и судов всех уровней.