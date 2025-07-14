14 июля, 18:16,
обновлено 14 июля, 18:33

Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп. Andrew Harnik/ Getty Images
Президент США Дональд Трамп
© Andrew Harnik/ Getty Images
США намерены ввести импортные пошлины в размере 100% в отношении России

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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"Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами", - сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. "Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад", - добавил он, имея в виду договоренности относительно урегулирования конфликта на Украине.  

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