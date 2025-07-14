Трамп: США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет стран Европы

Соединенные Штаты не будут делать какие-либо платежи, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Европейские страны знают об этом, и сегодня мы достигли договоренности, о которой я попрошу рассказать Марка [Рютте], но сегодня мы договорились, что мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить", - сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

"Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они [европейцы] будут за него платить", - добавил президент США.