Reuters: спасатели прекратили поиск моряков с потопленного сухогруза Eternity C

По данным агентства, 15 человек считаются пропавшими без вести, 5 из них, вероятно, погибли во время атаки хуситов

ДОХА, 14 июля. /ТАСС/. Спасательные бригады прекратили поиск моряков, пропавших без вести после атаки хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на сухогруз Eternity C в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, в ходе начавшейся 9 июля операции были спасены 10 человек, которые находились на борту сухогруза Eternity C. Выжившие после нападения йеменских мятежников восемь членов экипажа и двое охранников прибыли в Саудовскую Аравию.

Как пишет Reuters, 13 июля греческая фирма Diaplous и британская компания Ambrey, которые занимаются вопросами обеспечения морской безопасности, сообщили, что владелец судна Eternity C принял решение прекратить частную операцию по поиску пропавших моряков. По данным агентства, 15 человек считаются пропавшими без вести, 5 из них, вероятно, погибли во время атаки хуситов.

В первой декаде июля хуситы атаковали и потопили 2 коммерческих судна вблизи побережья Йемена. 6 июля нападению подвергся сухогруз Magic Seas, оператором которого выступала греческая компания Stem Shipping. Его экипаж, состоявший из 22 человек, подобрало эмиратское судно Safeen Prism. На следующий день йеменские повстанцы совершили атаку на сухогруз Eternity C, которым управляла греческая компания Cosmoship Management. 9 июля агентство Reuters проинформировало, что судно в результате нападения хуситов затонуло. Всего на борту сухогруза находились 25 человек, включая 3 охранников. Команда состояла из 21 филиппинца и 1 гражданина России. Как сообщило посольство США в Йемене, хуситы похитили некоторых выживших членов экипажа Eternity C.