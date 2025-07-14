Свириденко рассказала о своих задачах на посту премьера

Вице-премьер - министр экономики Украины отметила, что это - обеспечение и сокращение некритических государственных расходов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, назначение которой новым главой кабмина 14 июля анонсировал Владимир Зеленский, назвала своими основными задачами на этом посту обеспечение армии и сокращение некритических государственных расходов.

В Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) она опубликовала фото со встречи с Зеленским, поблагодарила его за доверие и отметила, что он поставил перед ней определенные задачи.

"Реализовать эти задачи можно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов <...> и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины", - написала она. Свириденко отметила, что в первую очередь ее задачей будет обеспечение нужд армии.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство. Слухи об отставке нынешнего премьера Дениса Шмыгаля ходят на Украине не один месяц. Некоторые местные аналитики утверждали, что его замены добивается глава офиса Зеленского Андрей Ермак, при этом Свириденко называли человеком Ермака. Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнение Шмыгаля и министров планируется на 16 июля, а голосование парламента по новым кандидатурам - на 17 число.

В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк заявляет, что уходящий с поста премьера Шмыгаль возглавит в обновленном правительстве министерство обороны, а занимающий этот пост Рустем Умеров отправится послом в США. По информации депутата, также ожидается замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу, сейчас возглавляющую министерство экологии, - Светлану Гринчук. Свои посты сохранят министр финансов Сергей Марченко, министр внутренних дел Игорь Клименко. Также ожидается, что будет ликвидировано министерство национального единства Украины, которое возглавляет недавно попавший в коррупционный скандал Алексей Чернышов.

По информации Железняка, в обновленном правительстве появится новое ведомство - министерство ресурсов. Его создадут путем слияния Минэкономики, Минагрополитики и Минокологии. Во главе новой структуры встанет нынешний заместитель Свириденко как министра экономики Алексей Соболев. Нынешний министр аграрной политики Виталий Коваль вернется на свою прежнюю должность главы Фонда госимущества.