Минобороны Украины на испанском языке зазывает наемников в ВСУ

Ролик опубликован в тот же день, кода газета El Pais сообщила, что 42-летний испанский наемник, вступивший в ряды ВСУ, был ликвидирован "на донецком фронте"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинское министерство обороны опубликовало видеоролик на испанском языке с призывом к иностранцам вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Видео размещено 14 июля на официальной странице ведомства в TikTok. Представительница Минобороны, надев сомбреро, на испанском языке пригласила иностранцев на сайт центра рекрутинга. "Мы ищем сильных и мужественных людей на боевые и небоевые должности в украинскую армию", - сказала она, пританцовывая под музыку с испанским мотивом.

Ролик опубликован в тот же день, кода газета El Pais сообщила, что 42-летний испанский наемник, вступивший в ряды ВСУ, был ликвидирован "на донецком фронте". По информации издания, семья испанца требует репатриации его тела.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие около 9,9 тыс. иностранных наемников. По его словам, наибольшее число наемников прибывает из Грузии, Великобритании, США, других европейских стран и государств Латинской Америки. Глава СК отметил, что "в отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого" в военных преступлениях.