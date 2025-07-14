Рютте считает "абсолютно логичным", что за оружие США для Киева заплатит ЕС

Генсек НАТО отметил, что "Европа должна выступить вперед"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте назвал "абсолютно логичным", что за оружие США для Украины заплатят европейские страны, которые сначала поставят Украине свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США, при координации НАТО. Об этом Рютте заявил в ходе открытой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Это совершенно логично. Европа должна выступить вперед. Я говорил со многими лидерами. Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и многие другие страны будут участвовать", - сказал он.

"НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы. Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам", - заявил он.

В свою очередь, Трамп заявил, что США намерены "продать НАТО оружия на миллиарды долларов".