Трамп ждет прогресса в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном

Президент США отметил, что процесс движется "к успешному завершению"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном движется "к успешному завершению".

"Мы видим еще один случай - между Арменией и Азербайджаном. Похоже, что это приведет к завершению, к успешному завершению", - сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Глава Белого дома не привел никаких деталей.

10 июля сообщалось о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби. Как отмечалось в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян в телеграм-канале внешнеполитического ведомства, Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу Пашиняна и Алиева успешной.