Al Arabiya: посредники обсуждают с Израилем план вывода войск из Газы

По данным телеканала, консультации проходят в Дохе

ДОХА, 14 июля. /ТАСС/. Посредники на консультациях в Дохе по урегулированию конфликта в секторе Газа обсуждают с делегацией Израиля новый план вывода войск из палестинского анклава. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

"В настоящее время посредники обсуждают с израильской делегацией новые карты [вывода войск]", - сказал собеседник канала. Он не уточнил, представители какой именно страны участвуют в консультациях.

12 июля AFP со ссылкой на палестинские источники сообщило, что стремление Израиля сохранить военное присутствие в секторе Газа осложняет консультации катарских и египетских посредников со сторонами конфликта, которые проходят в Дохе. Согласно утверждению одного из собеседников агентства, 11 июля израильская делегация представила карту вывода войск из сектора, которая, по мнению палестинской стороны, "является лишь планом передислокации и перегруппировки израильской армии". Документ, добавил источник, предусматривает сохранение войск более чем на 40% территории анклава.

На следующий день телеканал Al Arabiya проинформировал со ссылкой на источники, что палестинское движение ХАМАС выразило готовность вернуться к обсуждению плана вывода израильской армии из Газы, представленного Катаром в начале этого года. Инициатива предполагает отвод войск еврейского государства с занимаемых позиций на 700 м от границы палестинского анклава, а также на 400 м в отдельных районах сектора.