NYT: план США по поддержке Украины не сильно изменился, несмотря на поставки

По данным газеты, подход американского президента Дональда Трампа к участию в конфликте на Украине направлен на то, чтобы держать его "на расстоянии вытянутой руки"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Стратегия США по поддержке Украины не изменилась существенно даже после возобновления поставок вооружений. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT).

"Проблема в том, что снятие паузы, хотя и является важным первым шагом, позволяет выделить только ту помощь, которая была одобрена еще при администрации [экс-президента США] Джо Байдена", - приводит газета мнение эксперта.

Как предполагает газета, подход Трампа к участию в конфликте на Украине направлен на то, чтобы держать его "на расстоянии вытянутой руки", и он надеется, чтобы Вашингтон не будут считать прямым участником конфликта, если европейские страны сами будут оплачивать и поставлять Киеву вооружения.

NYT отмечает, что "есть основания сомневаться, что он будет придерживаться этого курса" в украинском конфликте.

13 июля портал Axios сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план американского лидера может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее глава Белого дома во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.