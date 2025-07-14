Поставки оружия Киеву за счет ЕС и угроза новых санкций. О чем заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на встрече генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил о договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.

Американский лидер также заявил, что США намерены ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Таким оказался "небольшой сюрприз", который глава американской администрации анонсировал еще на прошлой неделе.

ТАСС собрал основные заявления Трампа.

Поставки оружия Украине

США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.

НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.

Новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов.

Трамп ушел от ответа на вопрос о том, насколько далеко готов идти при возможной эскалации на Украине. При этом президент США заверил, что настроен на урегулирование конфликта.

Американский лидер заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

Санкции против РФ

Вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине.

Трамп выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию на Украине, и до применения новых американский санкций в отношении РФ дело вообще не дойдет.

Президент США считает новый санкционный пакет о введении против РФ и ее партнеров торговых пошлин в размере 500% бессмысленным

Недовольство

Трамп повторил, что в Вашингтоне "очень-очень недовольны" российской стороной. "Я думал, что у нас будет сделка [по Украине] два месяца назад", - добавил глава вашингтонской администрации.

Президент США выразил надежду на то, что угроза пошлин сработает. "Я уверен, что они сделают то, что нужно", - добавил Трамп, имея в виду шаги Москвы и Киева с целью урегулирования.

Президента России Владимира Путина Трамп назвал "крутым парнем", отметив, что он смог обхитрить его предшественников на посту главы администрации США. "Он не одурачил меня", - заявил американский президент.

О России

Трамп заявил, что экономика России обладает очень большим потенциалом с точки зрения сотрудничества в торговле и других областях.

Реакция в мире

Генсек НАТО Марк Рютте назвал "абсолютно логичным", что за оружие США для Украины заплатят европейские страны, которые сначала поставят Украине свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США, при координации НАТО.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ.

Реакция рынка