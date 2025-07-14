Поставки оружия Киеву за счет ЕС и угроза новых санкций. О чем заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на встрече генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил о договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.
Американский лидер также заявил, что США намерены ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Таким оказался "небольшой сюрприз", который глава американской администрации анонсировал еще на прошлой неделе.
ТАСС собрал основные заявления Трампа.
Поставки оружия Украине
- США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.
- НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.
- Новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов.
- Трамп ушел от ответа на вопрос о том, насколько далеко готов идти при возможной эскалации на Украине. При этом президент США заверил, что настроен на урегулирование конфликта.
- Американский лидер заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.
Санкции против РФ
- Вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине.
- Трамп выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию на Украине, и до применения новых американский санкций в отношении РФ дело вообще не дойдет.
- Президент США считает новый санкционный пакет о введении против РФ и ее партнеров торговых пошлин в размере 500% бессмысленным
Недовольство
- Трамп повторил, что в Вашингтоне "очень-очень недовольны" российской стороной. "Я думал, что у нас будет сделка [по Украине] два месяца назад", - добавил глава вашингтонской администрации.
- Президент США выразил надежду на то, что угроза пошлин сработает. "Я уверен, что они сделают то, что нужно", - добавил Трамп, имея в виду шаги Москвы и Киева с целью урегулирования.
- Президента России Владимира Путина Трамп назвал "крутым парнем", отметив, что он смог обхитрить его предшественников на посту главы администрации США. "Он не одурачил меня", - заявил американский президент.
О России
- Трамп заявил, что экономика России обладает очень большим потенциалом с точки зрения сотрудничества в торговле и других областях.
Реакция в мире
- Генсек НАТО Марк Рютте назвал "абсолютно логичным", что за оружие США для Украины заплатят европейские страны, которые сначала поставят Украине свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США, при координации НАТО.
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ.
Реакция рынка
- Российский рынок акций ускорил рост на заявлениях Трампа, свидетельствуют данные торгов.
- По данным на 18:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,42%, индекс РТС находился на отметке 1 087,66 пункта (+1,78%).