Генсек НАТО считает, что США по праву являются мировым жандармом

Марк Рютте пояснил, что европейские страны намерены передать Украине большой объем своего оружия, чтобы затем закупить аналогичные вооружения у США

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты имеют основания играть роль мирового жандарма. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на открытой встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"США - это полицейский мира. По праву. США - это самая сильная страна, США - это самая сильная армия в мире. Поэтому США должны сначала понять, какие ресурсы они должны иметь, чтобы поддерживать безопасность во всем мире, а за поставки Украине должны на 100% платить европейские страны. И они хотят этого", - сказал Рютте.

Он пояснил, что европейские страны намерены передать Украине большой объем своего оружия, чтобы затем закупить аналогичные вооружения у США, все это будет осуществляться при координации НАТО.

Трамп подчеркнул, что теперь США будет поставлять оружие для поддержки Киева только за деньги.