Трамп пообещал Украине многомиллиардную военную помощь

По словам американского лидера, цель этого заявления в том, чтобы заявить о заключении очень крупной сделки

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

"Цель этого заявления в том, чтобы сказать: у нас заключена очень крупная сделка. На миллиарды долларов - военное оборудование будет закуплено у США, поступит НАТО и другим союзникам и быстро окажется на поле боя. Украина его примет", - сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва исходит из того, что американские поставки военной помощи Украине продолжались и продолжаются.