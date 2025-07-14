Трамп назвал Путина "крутым парнем"

Как отметил президент США, "это было доказано за многие годы"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "крутым парнем".

"Послушайте, я не хочу говорить, что он наемный убийца. Но он крутой парень. Это было доказано за многие годы", - сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

"Он одурачил многих людей, - утверждал Трамп. - Он одурачил [42-го президента США Билла] Клинтона, [43-го президента США Джорджа] Буша [- младшего], [44-го президента США Барака] Обаму, [46-го президента США Джо] Байдена. Он не одурачил меня".

Говоря об обсуждении с Путиным урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул: "В определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат. Нужны действия. Нужны результаты". "И я надеюсь, что он это сделает", - добавил Трамп, имея в виду шаги в направлении урегулирования. "Я много говорю с ним [с Путиным] о том, чтобы это было сделано", - отметил американский лидер.