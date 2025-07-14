В Ереване опровергли заявление посла США в Турции об аренде дороги в Сюнике

Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне, сказала Арменпресс пресс-секретарь Никола Пашиняна Назели Багдасарян

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Армения не собирается передавать контроль за дорогой через Сюникскую область США или какой-либо третьей стране. Об этом сказала Арменпресс пресс-секретарь Никола Пашиняна Назели Багдасарян, комментируя заявление посла США в Турции Тома Барака о том, что Вашингтон "готов арендовать на 100 лет участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичеване, граничащий с Турцией".

"Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Республики Армения", - отметила она.

"Что касается аренды земель, то, согласно законодательству Республики Армения, такой институт существует только для земель сельскохозяйственного назначения, на которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен", - подчеркнула Багдасарян.