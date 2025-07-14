Трамп: США будут поставлять Киеву большие объемы оружия, оплачиваемого Европой

Украина будет оплачивать 100% вооружений, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поставлять Украине оружие в больших объемах, платить за него будет Европа. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы будем передавать вооружения НАТО. В больших объемах. Они будут поставлять вооружения [на Украину]. И они будут оплачивать 100% вооружений", - сказал глава американской администрации на мероприятии в Белом доме.

"В любом случае мы будем делать это вместе с НАТО. И это полностью одобрено, все готово. Мы будем поставлять им много вооружений всех типов, а они будут сразу доставлять это оружие на место, <...> в различные точки ведения боевых действий. И они будут оплачивать 100% стоимости [поставок оружия]", - добавил Трамп.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва исходит из того, что американские поставки военной помощи Украине продолжались и продолжаются.