В Софии считают, что преференции Киеву при приеме в ЕС негативно воспримут

Самым важным в настоящее время является достижение устойчивого и длительного мира на Украине, заявил президент Болгарии Румен Радев

СОФИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Преференции Украине при приеме в состав Евросоюза спровоцируют негативную реакцию других кандидатов. Как передает Болгарское телеграфное агентство, такое мнение выразил президент Болгарии Румен Радев по итогам встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем в Загребе.

"Перспективы членства Украины в Европейском союзе понятны, но путь к полноправному членству должен пролегать через объективные критерии глубоких реформ, наравне с другими странами, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, это должен быть хорошо продуманный и сбалансированный процесс", - сказал Радев. Он убежден, что если Киеву "будут предоставлены преференции из-за геополитической ситуации", то это послужит негативным сигналом для балканских государств.

"Самым важным в настоящее время является достижение устойчивого и длительного мира на Украине, чтобы можно было заложить самый важный фундамент демократии - выборы. В настоящее время в стране не могут пройти свободные выборы, потому что Украина находится в состоянии войны", - констатировал президент.

Радев также прокомментировал отношения с Северной Македонией (СМ). "Болгария смотрит конструктивно и доброжелательно на наших соседей в Северной Македонии, несмотря на постоянные агрессивные, провокационные и даже оскорбительные высказывания в наш адрес. Мы сохраняем спокойствие и хладнокровие, стараемся помочь им выполнить все требования, необходимые для вступления в ЕС", - подчеркнул он.