14 июля, 19:52

Трамп: Вашингтон будет добиваться от Киева шагов по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
Киев может вдруг неожиданно осмелеть, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена добиваться от Киева шагов, необходимых для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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"Мы также хотим убедиться в том, что Украина делает то, что должна", - отметил он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, имея в виду шаги со стороны Киева по урегулированию конфликта.

"Они могут вдруг неожиданно осмелеть", - продолжил Трамп, говоря о том, как может повести себя Киев при реализации договоренностей США и НАТО о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран. По словам президента, в этом случае украинская сторона может "не захотеть" стремиться к урегулированию. Вместе с тем Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Киев в итоге сделают шаги, необходимые для разрешения конфликта. 

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