На Украине утвердили список месторождений для аукционов

Кабинет министров Украины утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов СРП

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило перечни критических и стратегических минералов и участки добычи для предоставления в пользование на основе аукционов и соглашений о разделе продукции (СРП). Об этом сообщило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Кабинет министров Украины утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов СРП, что позволит привлечь инвесторов к добыче лития, титана, меди и других стратегических полезных ископаемых, - говорится в Telegram-канале ведомства. - Утверждение перечней является одной из первоочередных задач для успешной реализации договоренностей, определенных в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления".

Соглашение о недрах

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа первый вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.