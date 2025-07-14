Трамп: Европа твердо настроена продолжать поддерживать военные действия на Украине

По словам президента США, он так поначалу не считал, однако его оценки изменились за последние месяцы

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Европа решительно настроена продолжать оказание военной помощи Киеву, если Москва не начнет делать шаги к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

"Должен вам сказать: у Европы серьезный настрой на эту войну", - заявил он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. По словам Трампа, он так поначалу не считал, однако его оценки изменились за последние месяцы. "И я увидел это (такой настрой Европы - прим. ТАСС) месяц назад, когда был там (на саммите НАТО в Гааге - прим. ТАСС)", - сказал руководитель американской администрации. "Уровень слаженности [у европейцев сейчас] поразительный. Они действительно считают, что это очень важное дело, которым надо заниматься. Иначе бы они этим не занимались", - убежден хозяин Белого дома.

Он подтвердил, что теперь Европа возьмет на себя полностью оплату поставок американских оружия и военной техники Украине. "Они платят за все. Мы больше не платим", - отметил Трамп.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва исходит из того, что американские поставки военной помощи Украине продолжались и продолжаются.