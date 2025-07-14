Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия США по сделке с НАТО

Полностью финансируемое союзниками, соглашение ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО, отметил спецпосланник президента США по Украине

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в ходе встречи обсудил с Владимиром Зеленским ускорение поставок Киеву американских вооружений в рамках новой сделки с НАТО.

"Сегодня в Киеве с Зеленским для обсуждения исторического соглашения президента США с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия Украине", - написал Келлог в X.

"Полностью финансируемое союзниками, оно [соглашение] ускоряет поставки, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - добавил он.

13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США достигли договоренности с НАТО о том, что они будут поставлять Украине американские вооружения. При этом такие поставки будут полностью оплачиваться европейскими странами. Он также добавил, что США передадут Киеву дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам ПРО Patriot.