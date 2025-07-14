В ООН прокомментировали антироссийские рестрикции США

Любые шаги по прекращению огня на Украине важны, заявил глава всемирной организации Антониу Гутерриш

ООН, 14 июля. /ТАСС/. ООН считает любые шаги, направленные на установление режима прекращения огня, важными, однако подобные меры должны соответствовать международному праву. Об этом заявил на пресс-конференции глава всемирной организации Антониу Гутерриш в ответ на просьбу прокомментировать угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые антироссийские рестрикции, если Москва и Вашингтон не договорятся об урегулировании конфликта в течение 50 дней.

"Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению, - сказал он. - Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом".

Ранее американский лидер пригрозил ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Кроме того, Трамп рассказал о договоренностях США и НАТО о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран. Эти поставки будут включать в себя системы Patriot, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов.