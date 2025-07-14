Axios: США в рамках сделки с НАТО поставят Киеву вооружения на $10 млрд

По данным издания, в перечень поставок, предназначенных для Украины, в конечном итоге войдут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

"Ознакомленный с планами источник сообщил Axios, что на первом этапе США продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около $10 млрд. В перечень поставок, предназначенных для Украины, в конечном итоге войдут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды", - говорится в статье.

Два собеседника портала указали, что в рамках таких сделок Киеву также будут переданы в том числе дальнобойные ракеты.

13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США достигли договоренности с НАТО о том, что они будут поставлять Украине американские вооружения. При этом такие поставки будут полностью оплачиваться европейскими странами. Он также добавил, что Вашингтон передаст Киеву дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам ПРО Patriot.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.