США намерены поставлять Украине излишки вооружений

Это те системы, в которых не будет нуждаться Пентагон, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэтт Уитэкер

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут поставлять Украине на деньги европейских налогоплательщиков излишки вооружений, те системы, в которых не будет нуждаться Пентагон. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитэкер.

"Президент [США Дональд] Трамп заявил сегодня, что $350 млрд из средств американских налогоплательщиков ушло на поддержку Украины. Больше этого не будет. Однако мы не прекращаем поставки оружия им. И мы не делаем Соединенные Штаты менее защищенными. Мы гарантируем наличие у нас в стратегическом плане достаточно того, что нам необходимо. А то, что мы сможем еще произвести [сверх таких объемов], продать своим европейским союзникам и поставить на Украину, представляет собой совершенное и элегантное решение проблемы", - сказал дипломат в прямом эфире телеканала Fox News.

"Здесь имеется подлинная возможность помочь американской экономике, а также помочь Украине. А заплатит за это Европа", - отметил Уитэкер. С его точки зрения, "сильная Европа", которая способна "сдерживать Россию", высвободит США ресурсы, необходимые для того, чтобы заниматься ее "стратегическими обеспокоенностями по всему миру". "А это хорошо для всех", - утверждал Уитэкер.

Как он заверил, решение о поставках американских вооружений Киеву через страны НАТО Вашингтон рассматривает как направленное в конечном счете на урегулирование, а не дальнейшее разжигание конфликта на Украине. "В действительности, я полагаю, что [это] великий шаг для того, чтобы в конечном счете завершить войну", - сказал Уитэкер.

Как объявил ранее Трамп, Вашингтон будет поставлять свои вооружения странам НАТО для их дальнейшей отправки Киеву. Оплачиваться такие поставки будут европейцами. Кроме того, американский лидер сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.