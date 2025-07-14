Франция считает вероятным масштабный конфликт в Европе к 2030 году

В доктрине в области обороны и безопасности республики также говорится о якобы "беспрецедентном уровне "российской угрозы", которая будет усиливаться на фоне возросших темпов производства оборонного комплекса РФ

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции опубликовал обновленную доктрину в области обороны и безопасности - "Национальный стратегический обзор - 2025" (RNS 2025). В документе говорится о высокой вероятности возникновения в Европе к 2030 году масштабного вооруженного конфликта, в который будут вовлечены как сама Франция, так и ее союзники.

"В ближайшие годы, а именно к 2030 году, главной угрозой для Франции и европейцев станет риск открытой войны против сердца Европы", - сказано в документе. В нем подчеркивается, что этот конфликт будет проходить за пределами национальной территории Франции, однако она может быть вовлечена в него вместе с союзниками.

В документе говорится о якобы уже достигнувшей беспрецедентного уровня "российской угрозе", которая будет усиливаться к 2030 году на фоне возросших темпов промышленного производства оборонного комплекса РФ. И в своем "стратегическом обзоре" Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции утверждает о возможности "агрессии России против Европы" в ближайшие три-пять лет, причем упоминает как новое наступление на Украине, так и возможность конфликтов в Молдавии, на Балканах и "даже против стран - членов НАТО". Всего Россия упоминается в документе около 80 раз, тогда как в 2022 году аналогичный документ содержал лишь 25 упоминаний.

"Угроза крупной конвенциональной войны на национальной территории Франции не рассматривается как достоверная", - говорится в документе, хотя и допускаются некие "гибридные действия". Несмотря на это, доктрина отводит Франции "ключевую роль в обороне Европы, особенно против России" в рамках НАТО. "Необходимо, чтобы вся нация мобилизовалась для борьбы с возможными последствиями такого конфликта на национальной территории. Для этого необходимо укрепить устойчивость Франции, привлечь граждан к участию в обороне и национальной безопасности, мобилизовать все население и по-настоящему поднять моральный дух населения, особенно молодежи", - говорится в документе.

В этом контексте Европе предлагается добиться "стратегического пробуждения" и объединиться ради борьбы за конкурентоспособность. Франция предлагает повысить оборонные возможности европейских стран, указывая на перенос внимания США в сторону Азии. Достичь этого предлагается за счет "выбора европейских чемпионов", то есть ведущих компаний, которым бы выделялись европейские средства для разработки инновационных решений в тех или иных областях, при этом делается упор на "качество французской промышленности". Еще одной неотъемлемой частью европейской стратегии, по версии Парижа, должна стать военная поддержка Украины в текущем конфликте против России, исход которого будет иметь "ключевое значение" для интересов Европы.

Усиление Китая

Отдельного упоминания во французском "обзоре" заслужил и Китай, который, по мнению Парижа, намеревается стать "ведущей мировой державой к 2050 году". Реализация этого плана "приведет к серьезным трансформациям в глобальной геополитической и технологической среде", утверждают авторы документа.

В доктрине подчеркивается, что Китай рассматривает Россию как "долгосрочного стратегического партнера" и якобы "непосредственно способствует российским военным усилиям на Украине". Французские аналитики отмечают особое внимание Пекина к заморским территориям Франции, в частности, к Новой Каледонии "из-за ее стратегического положения и запасов никеля". Одновременно они выражают обеспокоенность распространением экономического влияния Китая в мире и предполагаемым размещением "военных средств" в разных регионах, а также ускорением его технологического развития. Наконец, в документе отмечается, что Китай продолжает "усилия по значительному расширению своего ядерного арсенала во всех компонентах его триады, продолжая при этом подтверждать свою доктрину неприменения ядерного оружия первым".