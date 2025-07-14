Зеленский заявил, что Трамп рассказал ему по телефону о встрече с Рютте

Владимир Зеленский также отметил значимость того, что страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп рассказал ему по телефону о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. - Президент Трамп рассказал о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону".

14 июля Трамп встретился в Белом доме с Рютте. По словам американского президента, объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов. Трамп также заявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. При этом он выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию, а также назвал президента России Владимира Путина "крутым парнем".