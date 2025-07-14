Pravda: Словакия получила предложения гарантий по газу за поддержку санкций ЕС

Премьер-министр республики Роберт Фицо ждет от ведущих политических партий рекомендаций по выработке компромисса

ПРАГА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил от Еврокомиссии (ЕК) предложения гарантий для Словакии по поставкам ей газа в случае запрета на его импорт в Евросоюз из РФ. Эти гарантии обуславливаются поддержкой республикой 18-го пакета антироссийских санкций, сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Фицо направил предложения ЕК ведущим политическим партиям республики. Он, согласно порталу, ожидает от них в ближайшее время рекомендаций по выработке компромисса с ЕК.

Премьер, чьи слова привел портал, прокомментировал переговоры о поиске удовлетворяющего Словакию решения по газу пословицей: "С волками жить, по-волчьи выть". Фицо выразил желание скорее закрыть "эту грустную главу в работе ЕК", но не исключил возможность, что Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС.

Фицо и члены его правительства заявляют, что для них при голосовании о новых санкциях приоритетом является защита национальных интересов. Предлагаемое ЕК с 1 января 2028 года введение полного запрета на импорт российского газа в ЕС, как отмечают они, неприемлемо для Словакии. Республика настаивает на гарантиях, что, в случае его утверждения, будет и далее получать газ по разумным ценам и в необходимом объеме.