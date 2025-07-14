Постпред США при НАТО ждет реакции Путина на последние заявления Трампа

Президент России ответит не только на то, что американское оружие стало доступным для украинцев за счет Европы, но и на пошлины для Китая, Индии и других стран, считает Мэтью Уитэкер

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер полагает, что заявления американского лидера Дональда Трампа о поставках американских вооружений на Украину и введении дополнительных антироссийских рестрикций вызовут реакцию РФ, в том числе президента России Владимира Путина.

"Очевидно, что он [Путин] отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступным для украинцев за счет Европы. Он также отреагирует, очевидно, на пошлины для Китая, Индии и других, покупающих у него нефть", - сказал Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер. Кроме того, он сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.