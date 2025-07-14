Посол Японии: Токио будет приветствовать возможную встречу Путина и Трампа

Способствовать диалогу должны другие страны G7, считает Акира Муто

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Токио поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и будет приветствовать возможную встречу американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

"Правительство Японии поддерживает усилия президента Трампа по достижению мира на Украине. Для прекращения боевых действий и скорейшего установления справедливого и прочного мира на Украине важно взаимодействие с США в целях урегулирования конфликта, в том числе диалог между американским и российским лидерами, и этому должны способствовать другие страны G7", - отметил посол, отвечая на вопрос, будет ли Япония приветствовать возможную встречу Путина и Трампа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 июля заявил, что встреча президентов России и США необходима, но должна быть очень хорошо подготовлена.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 по мск.