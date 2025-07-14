Александр Дубинский хочет привлечь внимание Белого дома к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных на Украине

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО, объявил голодовку на период недельного визита в Киев спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

"На период визита генерала Келлога на Украину я объявляю голодовку. Цель - привлечь внимание администрации Белого дома к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных на Украине", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

"Это действие направлено на то, чтобы добиться от США внимания к вопросу, который стал краеугольным камнем систематического нарушения прав человека на Украине", - добавил он.

Дубинский неоднократно критиковал режим Владимира Зеленского за силовую мобилизацию населения, а также заявлял о пытках и концлагерях, организованных Службой безопасности Украины (СБУ). В частности, он сообщал, что в 2022 году в центре Киева существовал "концлагерь", организованный руководством СБУ, "через который прошли более 300 человек". По его словам, администрация бывшего президента США Джо Байдена профинансировала оборудование "концлагеря" СБУ, где "под пытками получали показания на нынешнего президента США Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США". Весной этого года Дубинский обращался в Совет Безопасности ООН с просьбой потребовать от Зеленского раскрыть имена жертв репрессий на Украине. При этом он подчеркивал, что киевский режим только увеличивает репрессии против инакомыслящих, политической оппозиции и религиозных лидеров.