Писториус: ФРГ хочет купить у США пусковые установки Typhon для крылатых ракет

Дальность таких боевых систем значительно выше тех, которые сейчас есть на вооружении европейских стран, отметил министр обороны Германии

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Германия намерена закупить у США наземные пусковые установки Typhon, которые предназначены в том числе для ракет дальностью полета до 2 тыс. км. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, передает агентство DPA.

"Если говорить упрощенно, то это наземные установки, с которых можно запускать различные крылатые ракеты на различные дистанции", - сказал он. Писториус подчеркнул при этом, что ФРГ якобы хочет использовать Typhon исключительно для сдерживания потенциального противника.

Министр указал на то, что дальность таких боевых систем значительно выше тех, которые сейчас есть на вооружении европейских стран. "Германия тем самым может существенно повысить свой оборонительный потенциал, а также свои возможности по сдерживанию и возможности Европы, и это имеет ключевое значение", - утверждал Писториус.

DPA уточнило, что Германия пока лишь заявила США о своей заинтересованности системами, Соединенные Штаты изучают запрос.