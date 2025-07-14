Писториус: Германия и США готовят поставку Киеву двух систем ПВО Patriot

Необходимо прояснить последние технические, логистические и финансовые детали, добавил министр обороны ФРГ

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Берлин и Вашингтон готовят поставку Киеву двух систем противовоздушной обороны Patriot общей стоимостью около €2 млрд. Как передает агентство DPA, об этом сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон.

"Но необходимо еще прояснить последние технические, логистические и финансовые детали", - приводит его слова агентство. Писториус добавил, что эти детали "кажутся разрешимыми", поэтому якобы он со своим американским коллегой могут "быстро приступить к работе".

Предполагается, что германская сторона профинансирует поставки Patriot.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены поставлять Украине оружие в больших объемах, а платить за него будет Европа.