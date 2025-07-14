СБ ООН проголосовал за продление миссии по поддержанию перемирия в Йемене

Мандат будет действовать до 28 января 2026 года

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН 14 июля проголосовал за проект резолюции, которая продлевает на полгода мандат Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде (UNMHA), передает корреспондент ТАСС.

Документ был подготовлен Великобританией и принят членами Совбеза единогласно. Резолюция состоит из пяти пунктов, в том числе она постановляет "продлить до 28 января 2026 года" мандат миссии. Помимо этого, СБ требует от генсека ООН ежемесячно предоставлять отчеты о деятельности миссии.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе.