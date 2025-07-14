Посол Японии: Токио готов вернуться к диалогу о мире с РФ, как позволит ситуация

Необходимо решить территориальный вопрос между двумя странами, не оставляя неопределенных границ, отметил Акира Муто

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Япония готова к возобновлению переговоров с Россией по мирному договору, когда позволит ситуация. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Акира Муто.

Дипломату был задан вопрос, готов ли Токио сделать шаги навстречу Москве для заключения мирного договора. "Для построения стабильных отношений с Россией, основанных на верховенстве права, необходимо заключить мирный договор между Японией и Россией путем решения территориального вопроса между двумя странами, не оставляя между нами неопределенных границ, - отметил посол. - В результате этого будет определена граница между нами, что будет отвечать интересам обеих стран. Мы без изменений придерживаемся этого курса".

Акира Муто напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова "выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50", поскольку Япония - естественный сосед и партнер РФ. "Мы обращаем внимание на заявления российского руководства, и мы тоже намерены возобновить переговоры по мирному договору с нашим соседом, Россией, сразу же, как только позволит ситуация", - подчеркнул глава диппредставительства.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала СВО Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва не намерена продолжать консультации с Токио по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.