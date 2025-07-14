В связи с этим необходимо провести расследование, "пока граждане не начали задавать неудобные вопросы", заявили активисты сопротивления "Русский Херсон"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители регионов Украины заинтересовались публикациями данных сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), так как некоторые из них прописаны в элитной недвижимости. Об этом ТАСС сообщили активисты сопротивления "Русский Херсон".

"Отреагировали с интересом, причем не только простые жители. Некоторые сотрудники ТЦК прописаны в такой недвижимости, на которую обычному человеку, пусть и госслужащему, накопить просто невозможно. Теперь, когда эти данные получили распространение, против "людоловов" придется вести расследования, пока граждане не начали задавать неудобные вопросы", - сказал он.

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране.

12 июля в Минобороны России сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение ТЦК.